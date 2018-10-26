Радник Трампа заявив, що Росія повинна "забиратись" з Криму та Донбасу

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія “забралась” з Криму та сходу України, перестала втручатися у вибори в США і була менш нав’язливою на Близькому Сході. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Reuters, перебуваючи з візитом в Грузії, передає УНН.