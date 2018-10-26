Радник Трампа заявив, що Росія повинна "забиратись" з Криму та Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія “забралась” з Криму та сходу України, перестала втручатися у вибори в США і була менш нав’язливою на Близькому Сході. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Reuters, перебуваючи з візитом в Грузії, передає УНН.
“Було б корисно, якби вони (росіяни) перестали втручатися в наші вибори ... забрались з Криму та Донбасу в Україні ... припинили використання забороненої хімічної зброї для проведення спроб вбивства російських вигнанців на Заході, і якщо вони були б менш нав’язливими на Близькому Сході”, — сказав Болтон.
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Така поведінка змусила Вашингтон застосовувати санкції щодо Росії в минулому, сказав він, заявивши, що американські чиновники наразі вирішують, чи потрібно вводити більше санкцій проти Москви.
Як повідомляв УНН, Болтон в понеділок прибув до Москви. Цього тижня він також відвідує Азербайджан, Вірменію та Грузію, щоб оцінити ту важливу геополітичну роль, яку ці країни відіграють у відносинах з Іраном, Росією і Туреччиною - державами-гарантами сирійського врегулювання.