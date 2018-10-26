Советник Трампа заявил, что Россия должна "убраться" из Крыма и Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что было бы полезно, если бы Россия "убралась" из Крыма и востока Украины, перестала вмешиваться в выборы в США и была менее навязчивой на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью изданию Reuters, находясь с визитом в Грузии, передает УНН.
"Было бы полезно, если бы они (русские) перестали вмешиваться в наши выборы ... убрались из Крыма и Донбасса в Украине ... прекратили использование запрещенного химического оружия для проведения попыток убийства российских изгнанников на Западе, и если бы они были менее навязчивы на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.
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Такое поведение заставило Вашингтон применять санкции в отношении России в прошлом, сказал он, заявив, что американские чиновники пока решают, нужно ли вводить больше санкций против Москвы.
Как сообщал УНН, Болтон в понедельник прибыл в Москву. На этой неделе он также посетит Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией - государствами-гарантами сирийского урегулирования.