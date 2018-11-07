Президент парламентської асамблеї НАТО відвідає Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене 9 листопада відвідає зону проведення ООС. Про це під час міжнародної конференції заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми як парламент (України — ред.) маємо дуже тісну співпрацю з Парламентською асамблеєю НАТО. Буквально за кілька днів, у п’ятницю, я разом з президентом парламентської асамблеї відбуду на схід, в зону бойових дій, щоб показати, які звірства чинить сьогодні російська армія проти української держави”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, радник Трампа заявив, що Росія повинна "забиратися" з Криму та Донбасу.