Президент ожидает рост ВВП во II квартале выше 3%

"Мы третий год подряд видим экономический рост. Цифры роста в этом году еще более обнадеживающие. И в первом и во втором квартале мы будем иметь цифры далеко за три процента", - сказал Президент.



В то же время, Президент отметил, что такой уровень роста его не устраивает. Поэтому, по его совам, должен быть рассмотрен в парламенте пакет законодательных актов по экономической свободы.



Как сообщал УНН, по предварительным данным, валовый внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.