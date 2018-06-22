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Президент ожидает рост ВВП во II квартале выше 3%

Президент ожидает рост ВВП во II квартале выше 3%

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале ожидается выше 3% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Об этом Глава государства сказал во время представления нового председателя Донецкой военно-гражданской администрации Александра Куця в Донецкой области, передает УНН.

"Мы третий год подряд видим экономический рост. Цифры роста в этом году еще более обнадеживающие. И в первом и во втором квартале мы будем иметь цифры далеко за три процента", - сказал Президент.

В то же время, Президент отметил, что такой уровень роста его не устраивает. Поэтому, по его совам, должен быть рассмотрен в парламенте пакет законодательных актов по экономической свободы.

Как сообщал УНН, по предварительным данным, валовый внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.

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