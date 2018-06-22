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Президент очікує зростання ВВП у ІІ кварталі вище 3%

Президент очікує зростання ВВП у ІІ кварталі вище 3%

Київ • УНН

 • 9416 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у ІІ кварталі очікується вище 3% відповідно до аналогічного періоду минулого року. Про це Глава держави сьогодні сказав під час представлення нового голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Куця на Донеччині, передає УНН.

"Ми маємо третій рік поспіль економічне зростання. Цифри зростання цього року є ще більш обнадійливі. І в першому і в другому кварталі ми будемо мати цифри далеко за три відсотки", - сказав Президент.

Водночас, Президент наголосив, що такий рівень зростання його не влаштовує. Тому, за його совами, має бути розглянутий у парламенті пакет законодавчих актів щодо економічної свободи.

Як повідомляв УНН, за попередніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.

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