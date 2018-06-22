Президент очікує зростання ВВП у ІІ кварталі вище 3%

"Ми маємо третій рік поспіль економічне зростання. Цифри зростання цього року є ще більш обнадійливі. І в першому і в другому кварталі ми будемо мати цифри далеко за три відсотки", - сказав Президент.



Водночас, Президент наголосив, що такий рівень зростання його не влаштовує. Тому, за його совами, має бути розглянутий у парламенті пакет законодавчих актів щодо економічної свободи.



Як повідомляв УНН, за попередніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.