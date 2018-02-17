Президент обсудил с премьером Великобритании развертывания миротворцев на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене во время конференции по безопасности провел встречу с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которой обсудили развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.
"Собеседники обсудили развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - отметили в АПУ.
Президент поблагодарил за продолжение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital".
П.Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину с визитом.
Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Меттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Радий приємній зустрічі з @theresa_may pic.twitter.com/HI0hAUq3aG— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 лютого 2018 р.