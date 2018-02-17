Президент обсудил с премьером Великобритании развертывания миротворцев на Донбассе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67881 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83536 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86233 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108845 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100849 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134392 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент обсудил с премьером Великобритании развертывания миротворцев на Донбассе

Президент обсудил с премьером Великобритании развертывания миротворцев на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене во время конференции по безопасности провел встречу с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которой обсудили развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

"Собеседники обсудили развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - отметили в АПУ.

Президент поблагодарил за продолжение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital".

П.Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину с визитом.

Ранее, в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с министром обороны США Джеймсом Меттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Радий приємній зустрічі з @theresa_may pic.twitter.com/HI0hAUq3aG

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 лютого 2018 р.

Украинские Национальные Новости

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