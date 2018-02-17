Президент обговорив з прем’єром Великобританії розгортання миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у Мюнхені під час безпекової конференції провів зустріч з Прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей, під час якої обговорили розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
“Співрозмовники обговорили розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу”, — зазначили в АПУ.
Президент подякував за продовження навчальної місії для українських військових в рамках операції “Orbital”.
П.Порошенко запросив Терезу Мей відвідати Україну з візитом.
Раніше, у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.