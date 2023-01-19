Президент Германии заявил, что вооруженные силы должны защищать нацию и пообещал поддержку Украине

Социал-демократ Борис Писториус был официально назначен министром обороны в четверг, в то время как Германия находится под давлением со стороны западных союзников, которые требуют разрешить использование боевых танков немецкого производства в Украине.

Позже в четверг Писториус должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а в пятницу руководители оборонных ведомств примерно 50 стран и НАТО соберутся на немецкой авиабазе Рамштайн, чтобы обсудить, как обеспечить Киев дополнительным оружием.

Источник в правительстве Германии сообщил агентству Reuters, что Берлин разрешит отправку танков немецкого производства в Украину лишь в том случае, если Соединенные Штаты согласятся отправить свои собственные танки.

Детали

Нападение россии на Украину разрушило систему безопасности Европы, заявил Штайнмайер на церемонии назначения Писториуса. Роль президента Германии во многом церемониальна.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в военном отношении и поможет "в восстановлении разрушенной страны".

"Германия не находится в состоянии войны, но годы дивидендов мира, которыми мы, немцы, так долго и вдоволь пользовались, закончились", - сказал Штайнмайер.

"Мы должны реагировать на угрозы, которые также нацелены на нас", - сказал он.

Добавим

Писториус сменил Кристине Ламбрехт, которая после серии ошибок объявила о своей отставке в понедельник.