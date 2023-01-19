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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус офіційно обійняв посаду

Київ • УНН

 • 996178 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно обійняв посаду в четвер, коли йдуть дебати про те, чи має Німеччина відправити Україні більш сучасні бойові танки. Про це інформує dpa, передає УНН.

Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус офіційно обійняв посаду

Деталі

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення Пісторіусу, який досі був міністром внутрішніх справ Нижньої Саксонії, у четвер вранці в офіційній президентській резиденції.

Міністр Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку, також отримала свідоцтво про звільнення в четвер.

Штайнмайер побажав Пісторіусу удачі, сказавши, що він вступає у володіння у найнебезпечніший період у Німеччині за довгий час.

"Для всіх майбутніх викликів і необхідних реформ зараз потрібна холодна голова, міцні нерви, сила лідерства, чітке спілкування та політичний досвід", - сказав він.

Раніше

Київ та Європарламент закликали Німеччину надати сучасні бойові танки Leopard 2.

Канцлер Олаф Шольц сказав, що вторгнення рф стало "Zeitenwende", або поворотним моментом, що викликав масові реінвестиції в збройні сили країни.

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