Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус офіційно обійняв посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно обійняв посаду в четвер, коли йдуть дебати про те, чи має Німеччина відправити Україні більш сучасні бойові танки. Про це інформує dpa, передає УНН.
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Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення Пісторіусу, який досі був міністром внутрішніх справ Нижньої Саксонії, у четвер вранці в офіційній президентській резиденції.
Міністр Крістіне Ламбрехт, яка пішла у відставку, також отримала свідоцтво про звільнення в четвер.
Штайнмайер побажав Пісторіусу удачі, сказавши, що він вступає у володіння у найнебезпечніший період у Німеччині за довгий час.
"Для всіх майбутніх викликів і необхідних реформ зараз потрібна холодна голова, міцні нерви, сила лідерства, чітке спілкування та політичний досвід", - сказав він.
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