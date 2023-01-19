Новый министр обороны Германии Писториус официально вступил в должность

Детали

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил свидетельство о назначении Писториусу, который до сих пор был министром внутренних дел Нижней Саксонии, в четверг утром в официальной президентской резиденции.

Министр Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку, также получила свидетельство об увольнении в четверг.

Штайнмайер пожелал Писториусу удачи, сказав, что он вступает во владение в самый опасный период в Германии за долгое время.

"Для всех будущих вызовов и необходимых реформ сейчас нужна холодная голова, крепкие нервы, сила лидерства, четкое общение и политический опыт", - сказал он.

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