Новый министр обороны Германии Писториус официально вступил в должность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Новый министр обороны Германии Борис Писториус официально вступил в должность в четверг, когда идут дебаты о том, должна ли Германия отправить Украине более современные боевые танки. Об этом информирует dpa, передает УНН.
Детали
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил свидетельство о назначении Писториусу, который до сих пор был министром внутренних дел Нижней Саксонии, в четверг утром в официальной президентской резиденции.
Министр Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку, также получила свидетельство об увольнении в четверг.
Штайнмайер пожелал Писториусу удачи, сказав, что он вступает во владение в самый опасный период в Германии за долгое время.
"Для всех будущих вызовов и необходимых реформ сейчас нужна холодная голова, крепкие нервы, сила лидерства, четкое общение и политический опыт", - сказал он.
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Киев и Европарламент призвали Германию предоставить современные боевые танки Leopard 2.
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