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Президент Німеччини заявив, що збройні сили мають захищати націю і пообіцяв підтримку Україні

Київ • УНН

 • 1195576 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що збройні сили мають знову стати здатними захищати країну. Про це інформує dpa, передає УНН.

Президент Німеччини заявив, що збройні сили мають захищати націю і пообіцяв підтримку Україні

Соціал-демократ Борис Пісторіус був офіційно призначений міністром оборони у четвер, тоді як Німеччина перебуває під тиском з боку західних союзників, які вимагають дозволити використання бойових танків німецького виробництва в Україні.

Пізніше у четвер Пісторіус має зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, а в п'ятницю керівники оборонних відомств приблизно 50 країн і НАТО зберуться на німецькій авіабазі Рамштайн, щоб обговорити, як забезпечити Київ додатковою зброєю.

Джерело в уряді Німеччини повідомило агентству Reuters, що Берлін дозволить відправку танків німецького виробництва в Україну лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати погодяться відправити свої власні танки.

Деталі

Напад росії на Україну зруйнував систему безпеки Європи, заявив Штайнмаєр на церемонії призначення Пісторіуса. Роль президента Німеччини багато в чому є церемоніальною.

Штайнмаєр наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому відношенні та допоможе "у відновленні зруйнованої країни".

"Німеччина не перебуває в стані війни, але роки дивідендів світу, якими ми, німці, так довго і вдосталь користувалися, закінчилися", - сказав Штайнмайєр.

"Ми повинні реагувати на погрози, які також націлені на нас", - сказав він.

Додамо

Пісторіус змінив Крістіне Ламбрехт, яка після серії помилок оголосила про свою відставку у понеділок.

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