Президент Німеччини заявив, що збройні сили мають захищати націю і пообіцяв підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у четвер пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що збройні сили мають знову стати здатними захищати країну. Про це інформує dpa, передає УНН.
Соціал-демократ Борис Пісторіус був офіційно призначений міністром оборони у четвер, тоді як Німеччина перебуває під тиском з боку західних союзників, які вимагають дозволити використання бойових танків німецького виробництва в Україні.
Пізніше у четвер Пісторіус має зустрітися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, а в п'ятницю керівники оборонних відомств приблизно 50 країн і НАТО зберуться на німецькій авіабазі Рамштайн, щоб обговорити, як забезпечити Київ додатковою зброєю.
Джерело в уряді Німеччини повідомило агентству Reuters, що Берлін дозволить відправку танків німецького виробництва в Україну лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати погодяться відправити свої власні танки.
Деталі
Напад росії на Україну зруйнував систему безпеки Європи, заявив Штайнмаєр на церемонії призначення Пісторіуса. Роль президента Німеччини багато в чому є церемоніальною.
Штайнмаєр наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому відношенні та допоможе "у відновленні зруйнованої країни".
"Німеччина не перебуває в стані війни, але роки дивідендів світу, якими ми, німці, так довго і вдосталь користувалися, закінчилися", - сказав Штайнмайєр.
"Ми повинні реагувати на погрози, які також націлені на нас", - сказав він.
Додамо
Пісторіус змінив Крістіне Ламбрехт, яка після серії помилок оголосила про свою відставку у понеділок.