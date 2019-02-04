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Президент назвал 5 основных направлений экономического роста

Президент назвал 5 основных направлений экономического роста

Киев  •  УНН

 • 8526 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал 5 основных направлений, благодаря которым, по его мнению, возможно обеспечить экономический рост государства. Об этом он заявил в понедельник в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“У нас есть 5 основных направлений, по которым мы будем обеспечивать экономический рост. Первое — это агросектор”, — сказал он.

По словам Президента, давно известно, что в Украине — лучшие черноземы, но все 23 года независимости не было обеспечено опережающее развитие сельского хозяйства. В то же время, за прошлый год Украина собрала 70 млн тонн зерна и вошла в 10 крупнейших производителей в мире.

“Вторая позиция — ИТ сектор. Не просто как высокообразованые специалисты, производящие программный продукт”, — отметил Глава государства.

Украина больше не должна быть ИТ сектором для иностранных производств. По словам Порошенко, она должна создавать свои стартапы.

“Третья позиция — это индустриализация и рост прямых иностранных инвестиций, приход на наш рынок технологий, работающих на мировой экспорт, является залогом эффективности этого направления”.

Четвертой позицией Президент назвал мощные инфраструктурные проекты. По его мнению, место Украины на географической карте мира является залогом и гарантом того, что уникальные логистические возможности Украины обеспечат опережающий рост.

“Пятое — это туризм, потому что, я убежден, 99% иностранных туристов, которые приехали в Украину, сразу влюбляются в Украину”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Порошенко рассказал, где просчитался Путин.

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