Президент назвав 5 основних напрямків економічного зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав 5 основних напрямків, завдяки яким, на його думку, можливо забезпечити економічне зростання держави. Про це він заявив у понеділок в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“У нас є 5 основних напрямків, за якими ми будемо забезпечувати економічне зростання. Перше — це агросектор”, — сказав він.
За словами Президента, давно відомо, що в Україні — найкращі чорноземи, але всі 23 роки незалежності не було забезпечено випереджаючий розвиток сільського господарства. Водночас, за минулий рік Україна зібрала 70 млн тонн зерна та увійшла до 10 найбільших виробників у світі.
“Друга позиція — ІТ сектор. Не просто як високоосвічені фахівці, що виробляють програмний продукт”, — зазначив Глава держави.
Україна більше не має бути ІТ сектором для іноземних виробництв. За словами Порошенка, вона має створювати свої стартапи.
“Третя позиція — це індустріалізація, і зростання прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт, є запорукою ефективності цього напрямку”.
Четвертою позицією Президент назвав потужні інфраструктурні проекти. На його думку, місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантом того, що унікальні логістичні можливості України забезпечать випереджаюче зростання.
“П’яте — це туризм, бо, я переконаний, 99% іноземних туристів, які приїхали в Україну, одразу закохуються в Україну”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Порошенко розповів, де прорахувався Путін.