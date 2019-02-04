Президент назвав 5 основних напрямків економічного зростання

“У нас є 5 основних напрямків, за якими ми будемо забезпечувати економічне зростання. Перше — це агросектор”, — сказав він.

За словами Президента, давно відомо, що в Україні — найкращі чорноземи, але всі 23 роки незалежності не було забезпечено випереджаючий розвиток сільського господарства. Водночас, за минулий рік Україна зібрала 70 млн тонн зерна та увійшла до 10 найбільших виробників у світі.

“Друга позиція — ІТ сектор. Не просто як високоосвічені фахівці, що виробляють програмний продукт”, — зазначив Глава держави.

Україна більше не має бути ІТ сектором для іноземних виробництв. За словами Порошенка, вона має створювати свої стартапи.

“Третя позиція — це індустріалізація, і зростання прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт, є запорукою ефективності цього напрямку”.

Четвертою позицією Президент назвав потужні інфраструктурні проекти. На його думку, місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантом того, що унікальні логістичні можливості України забезпечать випереджаюче зростання.

“П’яте — це туризм, бо, я переконаний, 99% іноземних туристів, які приїхали в Україну, одразу закохуються в Україну”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Порошенко розповів, де прорахувався Путін.