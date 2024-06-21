Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником Управления государственной охраны.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Управления государственной охраны Алексея Морозова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента.
"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе за 21 июня.
Напомним
Ранее с должности начальника Управления государственной охраны было уволено Сергея Рудя.
Добавим
8 апреля сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.
По данным СДЮСШ по футболу "Зміна", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.
В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.
9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.
8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, убившему подростка в киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.