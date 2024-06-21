Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Управления государственной охраны Алексея Морозова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе за 21 июня.

Напомним

Ранее с должности начальника Управления государственной охраны было уволено Сергея Рудя.

Добавим

8 апреля сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Зміна", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, убившему подростка в киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.