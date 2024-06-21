Президент призначив нового начальника Управління державної охорони: хто ним став
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.
Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Управління державної охорони Олексія Морозова. Про це УНН повідомляє із посиланням на указ Президента.
"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі за 21 червня.
Нагадаємо
Раніше з посади начальника Управління державної охорони було звільнено Сергія Рудя.
Додамо
8 квітня співробітнику Управління державної охорони Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.
За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.
У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.
9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.
8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення