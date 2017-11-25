Президент: пришло время принять закон об ответственности за отрицание Голодомора (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста. Об этом он сказал сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за отрицание этих двух (Голодомора и Холокоста - ред.) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал П.Порошенко.