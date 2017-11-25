Президент: пришло время принять закон об ответственности за отрицание Голодомора (дополнено)

"Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за отрицание этих двух (Голодомора и Холокоста - ред.) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент назвал отрицание Голодомора аморальным.