Президент: пришло время принять закон об ответственности за отрицание Голодомора (дополнено)

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73029 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60563 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68309 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76384 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116370 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114711 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142845 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107361 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108786 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113346 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Президент: пришло время принять закон об ответственности за отрицание Голодомора (дополнено)

Президент: пришло время принять закон об ответственности за отрицание Голодомора (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 16394 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста. Об этом он сказал сегодня во время мероприятий в память о жертвах Голодомора-геноцида украинского народа в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за отрицание этих двух (Голодомора и Холокоста - ред.) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент назвал отрицание Голодомора аморальным.

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