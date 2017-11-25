Президент: настав час ухвалити закон про відповідальність за невизнання Голодомору (доповнено)

"Я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох (Голодомору і Голокосту - ред.) безпрецедентно жахливих трагедій. Щоб ті, хто житиме після нас, дотримувалися закону про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент назвав невизнання Голодомору аморальним.