Президент: настав час ухвалити закон про відповідальність за невизнання Голодомору (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту. Про це він сказав сьогодні під час вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох (Голодомору і Голокосту - ред.) безпрецедентно жахливих трагедій. Щоб ті, хто житиме після нас, дотримувалися закону про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент назвав невизнання Голодомору аморальним.