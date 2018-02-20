Президент акцентировал на подготовке консолидированной претензии против РФ о возмещении убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ацентировал на подготовке консолидированной претензии против Российской Федерации о возмещении нанесенных убытков в результате вооруженной агрессии. Об этом он сказал во время подписания закона о реинтеграции Донбасса, которое транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.
"Мы не должны потерять ни одной возможности для того, чтобы подготовить консолидированные претензии к государству-агрессору - к Российской Федерации... для полного возмещения всех убытков, которые были нанесены", - подчеркнул он.
Речь идет, по словам Президента, не только о территориальных, политическихшаги нашего государства, не только о создании международной коалиции в поддержку, но и возмещения причиненных убытков.
"Я уверен в том, что правовую позицию надо будет обобщить как по защите государственных интересов, так и по компенсации позиции отдельных ведомств государственных и поддержать частные предприятия, которые понесли огромные убытки в результате агрессии", - отметил Глава государства.
Как сообщал УНН, по словам Порошенко, Украина в ближайшее время получит оборонительное оружие от США.