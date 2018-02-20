Президент наголосив на підготовці консолідованої претензії проти РФ про відшкодування збитків

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на підготовці консолідованої претензії проти Російської Федерації щодо відшкодування завданих збитків внаслідок збройної агресії. Про це він сказав під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, яке транслювалося на його сторінці у Facebook, передає УНН.