Президент наголосив на підготовці консолідованої претензії проти РФ про відшкодування збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на підготовці консолідованої претензії проти Російської Федерації щодо відшкодування завданих збитків внаслідок збройної агресії. Про це він сказав під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, яке транслювалося на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми не маємо втратити жодної можливості для того, щоб підготувати консолідовані претензії до держави-агресора — до Російської Федерації... щодо повного відшкодування всіх збитків, які були завдані”, — наголосив він.
Йдеться, за словами Президента, не лише про територіальні, політичні кроки нашої держави, не лише про створення міжнародної коаліції на підтримку, а й відшкодування завданих збитків.
“Я впевнений в тому, що правову позицію треба буде узагальнити як щодо захисту державних інтересів, так і щодо компенсації позиції окремих відомств державних підприємств і підтримати приватні підприємства, які зазнали величезних збитків в результаті агресії”, — зазначив Глава держави.
Як повідомляв УНН, за словами П.Порошенка, Україна найближчим часом отримає оборонну зброю від США.