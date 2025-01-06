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Президент: на заседании Ставки обсудили вопросы комплектования и тренировки бригад

Президент: на заседании Ставки обсудили вопросы комплектования и тренировки бригад

Киев  •  УНН

 • 5531 просмотра

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Зеленский сообщил, что на заседании Ставки обсудили защиту фронтовых направлений, особенно Покровска, и вопросы комплектования бригад. Президент заслушал доклады по формированию и тренировке бригад и системы ротации.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки, где обсудили защиту фронтовых направлений, вопросы комплектования, формирования и тренировки бригад, а также ротации. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня провел Ставку, и еще был отдельный доклад Главкома Сырского и руководителя Генштаба Баргилевича. Первое - это защита наших фронтовых направлений, Покровска прежде всего. Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там. Мы обсудили вопросы комплектования бригад, также ротации. Армии нужно больше внутренних системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Были также сегодня подробные доклады ответственных командующих по формированию и тренировке наших бригад

- сказал Зеленский.

Напомним

Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что сейчас принять решение о демобилизации военных невозможно, но необходимо внедрять ротационную систему.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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