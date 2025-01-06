Президент: на засіданні Ставки обговорили питання щодо комплектування та тренування бригад
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки обговорили захист фронтових напрямків, особливо Покровська, та питання комплектування бригад. Президент заслухав доповіді щодо формування й тренування бригад та системи ротації.
Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки, де обговорили захист фронтових напрямків, питання щодо комплектування, формування й тренування бригад, а також ротації. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні провів Ставку, і ще була тривала окрема доповідь Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича. Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад
Нагадаємо
Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що наразі ухвалити рішення про демобілізацію військових неможливо, але необхідно впроваджувати ротаційну систему.