Президент Молдовы отказался подписывать закон о противодействии иностранной пропаганде
Киев • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон вернул в парламент Закон о противодействии иностранной пропаганде. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
“Вернул парламенту так называемый „Закон о борьбе с российской пропагандой“. Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений”, — написал Додон. По его словам, 70% жителей страны считают Россию “дружественным государством”.
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Напомним, Закон по борьбе с иностранной пропагандой был принят в Молдове 7 декабря.