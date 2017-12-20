Президент Молдовы отказался подписывать закон о противодействии иностранной пропаганде

“Вернул парламенту так называемый „Закон о борьбе с российской пропагандой“. Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений”, — написал Додон. По его словам, 70% жителей страны считают Россию “дружественным государством”.

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Напомним, Закон по борьбе с иностранной пропагандой был принят в Молдове 7 декабря.