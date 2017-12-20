Президент Молдови відмовився підписувати закон про протидію іноземній пропаганді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Республіки Молдова Ігор Додон повернув до парламенту Закон про протидію іноземній пропаганді. Про це Ігор Додон написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Повернув парламенту так званий "Закон про боротьбу з російською пропагандою". Повторно вказую на антидемократичний характер цього закону, спрямованого на обмеження свободи слова і плюралізму думок", - написав Додон.
За його словами, 70% жителів країни вважають Росію "дружньою державою".
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Нагадаємо, Закон щодо боротьби з іноземною пропагандою був прийнятий в Молдові 7 грудня 2017 року.