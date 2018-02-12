Президент МОК планирует посетить КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сам Бах заявил в понедельник, 12 февраля, в интервью спортивному информагентству SID, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle
По мнению Баха, спорт дает возможность вести "диалог с положительным результатом".
Организация, которую он возглавляет, "политически нейтральная" и пытается относиться "одинаково" до 206 национальных олимпийских комитетов, добавил Бах.
Напомним, на официальном открытии нынешних Олимпийских игр сборные КНДР и Республики Корея (Южной Кореи) прошли под совместных флагом объединенной Кореи.