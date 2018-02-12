Президент МОК планує відвідати КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах планує відвідати Північну Корею після завершення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані. Про це сам Бах заявив у понеділок, 12 лютого, в інтерв'ю спортивному інформагентству SID, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle
На переконання Баха, спорт дає можливість вести "діалог з позитивним результатом".
Організація, яку він очолює, "політично нейтральна" і намагається ставитися "однаково" до 206 національних олімпійських комітетів, додав Бах.
Нагадаємо, на офіційному відкритті нинішніх Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея (Південної Кореї) пройшли під спільних прапором об'єднаної Кореї.