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Президент МОК планує відвідати КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах планує відвідати Північну Корею після завершення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані. Про це сам Бах заявив у понеділок, 12 лютого, в інтерв'ю спортивному інформагентству SID, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle

На переконання Баха, спорт дає можливість вести "діалог з позитивним результатом".

Організація, яку він очолює, "політично нейтральна" і намагається ставитися "однаково" до 206 національних олімпійських комітетів, додав Бах.

Нагадаємо, на офіційному відкритті нинішніх Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея (Південної Кореї) пройшли під спільних прапором об'єднаної Кореї.

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