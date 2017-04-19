Президент Международной федерации хоккея посетит церемонию закрытия ЧМ в Киеве

По словам президента ФХУ Анатолия Бревзина, чемпионат в Киеве посетит руководство Международной федерации хоккея, удостоверяющий значительное внимание мировой спортивной общественности к этому событию в Украине.

Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать вице-президент Международной федерации Калерво Куммола, а на церемонии закрытия соревнований - президент организации Рене Фазель.

Заметим также, председатель Оргкомитета Вячеслав Кириленко отметил, что билеты на все пять матчей с участием национальной сборной команды Украины уже давно раскуплены.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею . Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд - Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.