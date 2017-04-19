Президент Международной федерации хоккея посетит церемонию закрытия ЧМ в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Чемпионат мира 2017 года с хоккея в Дивизионе ИА, который пройдет в Киеве, посетит руководство Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Украины, передает УНН.
По словам президента ФХУ Анатолия Бревзина, чемпионат в Киеве посетит руководство Международной федерации хоккея, удостоверяющий значительное внимание мировой спортивной общественности к этому событию в Украине.
Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать вице-президент Международной федерации Калерво Куммола, а на церемонии закрытия соревнований - президент организации Рене Фазель.
Заметим также, председатель Оргкомитета Вячеслав Кириленко отметил, что билеты на все пять матчей с участием национальной сборной команды Украины уже давно раскуплены.
Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею . Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд - Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.