Президент Международной федерации хоккея посетит церемонию закрытия ЧМ в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30304 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96614 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114847 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111533 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103555 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106839 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103384 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151956 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Президент Международной федерации хоккея посетит церемонию закрытия ЧМ в Киеве

Президент Международной федерации хоккея посетит церемонию закрытия ЧМ в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12385 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Чемпионат мира 2017 года с хоккея в Дивизионе ИА, который пройдет в Киеве, посетит руководство Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Украины, передает УНН.

По словам президента ФХУ Анатолия Бревзина, чемпионат в Киеве посетит руководство Международной федерации хоккея, удостоверяющий значительное внимание мировой спортивной общественности к этому событию в Украине.

Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать вице-президент Международной федерации Калерво Куммола, а на церемонии закрытия соревнований - президент организации Рене Фазель.

Заметим также, председатель Оргкомитета Вячеслав Кириленко отметил, что билеты на все пять матчей с участием национальной сборной команды Украины уже давно раскуплены.

Напомним, с 22 по 28 апреля в Киеве состоится чемпионат мира по хоккею . Кроме Украины, в престижных соревнованиях примут участие еще 5 сборных команд - Австрия, Польша, Южная Корея, Венгрия и Казахстан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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