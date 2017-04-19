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Президент Міжнародної федерації хокею відвідає церемонію закриття ЧС у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чемпіонат світу 2017 року з хокею у Дивізіоні ІА, що проходитиме в Києві, відвідає керівництво Міжнародної федерації хокею (IIHF). Про це йдеться у повідомленні на сайті Федерації хокею України, передає УНН.

За словами президента ФХУ Анатолія Бревзіна, чемпіонат у Києві відвідає керівництво Міжнародної федерації хокею, що засвідчує значну увагу світової спортивної спільноти до цієї події в України.

Очікується, що на церемонії відкриття буде присутнім віце-президент Міжнародної федерації Калерва Куммола, а на церемонії закриття змагань – президент організації Рене Фазель.

Зауважимо також, голова Оргкомітету В'ячеслав Кириленко зазначив, що квитки на всі п’ять матчів за участю національної збірної команди України вже давно розкуплені.

Нагадаємо, з 22 до 28 квітня у Києві відбудеться чемпіонат світу з хокею. Окрім України, в престижних змаганнях візьмуть участь ще 5 збірних команд – Австрія, Польща, Південна Корея, Угорщина і Казахстан.

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