Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет арестовать владимира путина, если тот приедет на инаугурацию новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в октябре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит, - сказал Обрадор.

Дополнение

Посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с призывом арестовать президента рф владимира путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

Напомним

Европейская комиссия также призвала Мексику арестовать путина, если он посетит инаугурацию нового президента. Как член МУС, Мексика юридически обязана выполнить международный ордер на арест.