Президент Макрон перенес презентацию реформы пенсионного обеспечения во Франции на январь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что откладывает презентацию о серьезной реформе пенсионного обеспечения, которую осуждают профсоюзы, сославшись на недавние смены руководства в двух оппозиционных партиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
И "зеленые", и правые республиканцы избрали новых руководителей, и Макрон сказал, что проконсультируется с ними перед тем, как обнародовать подробности крупной реформы 10 января, а не в четверг, как планировалось.
«Это даст еще несколько недель тем, кто принял участие в обсуждении некоторых ключевых элементов реформы с правительством», — сказал Макрон во время последнего собрания так называемого «национального совета по возрождению».
Макрон говорит, что пенсионный возраст необходимо увеличить до 64 или 65 лет с 62 лет в настоящее время — это один из самых низких возрастов в ЕС — чтобы финансировать распределительную систему, потому что все больше людей живут дольше и позже выходят на работу.
Согласно сентябрьскому отчету правительственного консультативного совета по пенсиям (COR), в этом году система, вероятно, будет иметь профицит в размере 3,2 миллиарда евро, но, по прогнозам, в ближайшие десятилетия возникнет структурный дефицит, если не будут найдены новые источники финансирование.
Макрон также пообещал упорядочить 42 отдельных пенсионных режима страны, предлагающих ранний выход на пенсию и другие льготы в основном для работников государственного сектора.
Запланированная реформа, которая была одной из давних целей Макрона у власти, встретила упорное сопротивление.
Профсоюзы устроили массовые акции протеста и забастовки, когда реформа была впервые принята два года назад, прежде чем правительство отказалось от нее, когда в начале 2020 года мир охватил кризис Covid-19.