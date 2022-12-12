Президент Макрон перенес презентацию реформы пенсионного обеспечения во Франции на январь

Детали

И "зеленые", и правые республиканцы избрали новых руководителей, и Макрон сказал, что проконсультируется с ними перед тем, как обнародовать подробности крупной реформы 10 января, а не в четверг, как планировалось.

«Это даст еще несколько недель тем, кто принял участие в обсуждении некоторых ключевых элементов реформы с правительством», — сказал Макрон во время последнего собрания так называемого «национального совета по возрождению».

Макрон говорит, что пенсионный возраст необходимо увеличить до 64 или 65 лет с 62 лет в настоящее время — это один из самых низких возрастов в ЕС — чтобы финансировать распределительную систему, потому что все больше людей живут дольше и позже выходят на работу.

Согласно сентябрьскому отчету правительственного консультативного совета по пенсиям (COR), в этом году система, вероятно, будет иметь профицит в размере 3,2 миллиарда евро, но, по прогнозам, в ближайшие десятилетия возникнет структурный дефицит, если не будут найдены новые источники финансирование.

Макрон также пообещал упорядочить 42 отдельных пенсионных режима страны, предлагающих ранний выход на пенсию и другие льготы в основном для работников государственного сектора.

Запланированная реформа, которая была одной из давних целей Макрона у власти, встретила упорное сопротивление.

Профсоюзы устроили массовые акции протеста и забастовки, когда реформа была впервые принята два года назад, прежде чем правительство отказалось от нее, когда в начале 2020 года мир охватил кризис Covid-19.