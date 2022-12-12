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Президент Макрон переніс презентацію реформи пенсійного забезпечення у Франції на січень

Президент Макрон переніс презентацію реформи пенсійного забезпечення у Франції на січень

Київ • УНН

 • 591374 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що відкладає презентацію про серйозну реформу пенсійного забезпечення, яку засуджують профспілки, пославшись на нещодавні зміни керівництва у двох опозиційних партіях. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

І "зелені", і праві республіканці обрали нових керівників, і Макрон сказав, що проконсультується з ними перед тим, як оприлюднити подробиці великої реформи 10 січня, а не в четвер, як планувалося.

«Це дасть ще кілька тижнів тим, хто взяв участь в обговоренні деяких ключових елементів реформи з урядом», — сказав Макрон під час останніх зборів так званої «національної ради з відродження».

Макрон каже, що пенсійний вік необхідно збільшити до 64 або 65 років з 62 років на даний час — це один із найнижчих вікових груп у ЄС — щоб фінансувати розподільну систему, бо все більше людей живуть довше і пізніше виходять на роботу.

Згідно з вересневим звітом урядової консультативної ради з пенсій (COR), цього року система, ймовірно, матиме профіцит у розмірі 3,2 мільярда євро, але, за прогнозами, у найближчі десятиліття виникне структурний дефіцит, якщо не буде знайдено нових джерел фінансування.

Макрон також пообіцяв упорядкувати 42 окремі пенсійні режими країни, які пропонують ранній вихід на пенсію та інші пільги в основному для працівників державного сектору.

Запланована реформа, яка була однією з давніх цілей Макрона при владі, зустріла запеклий опір.

Профспілки влаштували масові акції протесту та страйки, коли реформу було вперше вжито два роки тому, перш ніж уряд відмовився від неї, коли на початку 2020 року світ охопила криза Covid-19.

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