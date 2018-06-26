Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны

Отказ президента подписать переименование вряд ли будет блокировать соглашение сам по себе: парламент, как ожидается, отменит это решение большинством голосов во втором голосовании.



Премьер-министр Македонии Зоран Заев сказал, что уйдет в отставку, если соглашение не получит поддержки в обещанном референдуме.



20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. За решение проголосовали 69 депутатов 120-местном парламенте.



18 июня правительство Республики Македония приняло проект закона о ратификации соглашения с Грецией о переименовании страны.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило официальный комментарий по поводу подписания Договора между Македонией и Грецией.

Как сообщал УНН, 17 июня министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас и его македонский коллега Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. В свою очередь в украинском дипломатическом ведомстве отметили положительном значении соглашения в вопросе региональной и континентальной безопасности.

"Подписание этого документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - подчеркнули в комментарии.

Примечательно, что в Европейском союзе соглашение о переименовании Македонии уже поздравили.

"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств - европейской и евроатлантической интеграции", - подытожили в комментарии МИД.

Переговоры о переименовании Македонии активизировались в декабре 2015 года. 12 июня 2018 премьер-министр Македонии Петра Заев сообщил, что новой конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". По его словам, название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования республики.