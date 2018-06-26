Президент Македонії відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент Республіки Македонія Гьорге Іванов відмовився підписувати угоду про зміну державної назви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відмова президента підписати перейменування навряд чи буде блокувати угоду сама по собі: парламент, як очікується, скасує це рішення більшістю голосів у другому голосуванні.
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв сказав, що піде у відставку, якщо угода не отримає підтримки на обіцяному референдумі.
20 червня парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки. За рішення проголосували 69 депутатів 120-місцевому парламенті.
18 червня уряд Республіки Македонія ухвалив проект закону про ратифікацію угоди з Грецією про перейменування країни.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України випустило офіційний коментар з приводу підписання Договору між Македонією та Грецією.
Як повідомляв УНН, 17 червня міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас і його македонський колега Нікола Дімітров підписали угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. У свою чергу в українському дипломатичному відомстві відзначили позитивне значення угоди в питанні регіональної та континентальної безпеки.
"Підписання цього документа сприятиме зміцненню безпеки, створення клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, а й на всьому Європейському континенті", - підкреслили в коментарі.
Примітно, що в Європейському союзі угоду про перейменування Македонії вже привітали.
"Зміцнення греко-македонських відносин є важливим для України з огляду на традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав - європейську та євроатлантичну інтеграції", - підсумували в коментарі МЗС.
Переговори про перейменування Македонії активізувалися в грудні 2015 року. 12 червня 2018 прем'єр-міністр Македонії Петра Заєв повідомив, що новою конституційною назвою Республіки Македонія стане "Північна Македонія". За його словами, назва погоджена з Грецією, яка заперечувала проти нинішнього найменування республіки.