Президент Ливана считает, что премьер-министра страны Харири "похитили"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Эр-Рияда объяснений, почему бывший ливанский премьер-министр Саад Харири не вернулся в страну после того, как находясь на территории Саудовской Аравии объявил о своей отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Обстоятельства, при которых Харири заявил об отставке, Аун считает "неприемлемыми".
"Неясность относительно ситуации с Харири заставляет сомневаться, что его слова отражают правду", - заявил президент.
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Кроме того, во время встречи с иностранными послами Аун заявил, что Харири было "похищено".
В то же время в своем заявлении Аун подчеркнул "братские и дружеские отношения" между Ливаном и Саудовской Аравией.
Напомним,-за давления со стороны Ирана премьер-министр Ливана Саад Харири в субботу, 4 ноября, объявил о своей отставке.
Как сообщал ранее УНН, Саудовская Аравия насильно удерживает в стране бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири.