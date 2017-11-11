Президент Ливана считает, что премьер-министра страны Харири "похитили"

Обстоятельства, при которых Харири заявил об отставке, Аун считает "неприемлемыми".

"Неясность относительно ситуации с Харири заставляет сомневаться, что его слова отражают правду", - заявил президент.

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Кроме того, во время встречи с иностранными послами Аун заявил, что Харири было "похищено".

В то же время в своем заявлении Аун подчеркнул "братские и дружеские отношения" между Ливаном и Саудовской Аравией.

Напомним,-за давления со стороны Ирана премьер-министр Ливана Саад Харири в субботу, 4 ноября, объявил о своей отставке.

Как сообщал ранее УНН, Саудовская Аравия насильно удерживает в стране бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири.