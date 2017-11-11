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Президент Лівану вважає, що прем'єр-міністра країни Харірі "викрали"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Лівану Мішель Аун зажадав від Ер-Ріяда пояснень, чому колишній ліванський прем'єр-міністр Саад Харірі не повернувся в країну після того, як перебуваючи на території Саудівської Аравії оголосив про свою відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Обставини, за яких Харірі заявив про відставку, Аун вважає "неприйнятними".

"Неясність щодо ситуації з Харірі змушує сумніватися, чи його слова відображають правду" - заявив президент.

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Окрім того, під час зустрічі з іноземними послами Аун заявив, що Харірі було "викрадено".

Водночас у своїй заяві Аун підкреслив "братні і дружні відносини" між Ліваном і Саудівською Аравією.

Нагадаємо, Через тиск з боку Ірану прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі в суботу, 4 листопада, оголосив про свою відставку.

Як повідомляв раніше УНН, Саудівська Аравія насильно утримує в країні колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі.

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