Президент Ливана призывает к переговорам о прекращении огня с Израилем и обещает разоружить "Хезболлу"

Ливан призывает к прямым переговорам с Израилем и немедленному прекращению огня, чтобы «остановить все израильские агрессии на суше, в воздухе и на море против Ливана», заявил в понедельник президент страны Джозеф Аун. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Президент Ливана Джозеф Аун также призвал оказать дополнительную логистическую поддержку вооруженным силам страны, чтобы усилить их способность разоружить боевую группу «Хезболла».

И в то же время Ливан и Израиль (должны) начать прямые переговоры под международным патронатом, чтобы реализовать вышеупомянутый план - говорится в заявлении Ауна.

Вспоминая первоначальные ракетные атаки «Хезболлы», ливанская администрация добавила: «Те, кто выпустил ракеты, хотели спровоцировать крах Ливана, погрузив страну в хаос и атаки, даже если это приведет к разрушению десятков наших деревень и гибели сотен тысяч наших людей — все ради расчетов иранского режима».

Эти комментарии стали одними из самых решительных и масштабных обвинений в адрес «Хезболлы» со стороны ливанского лидера.

Дополнение

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с начала израильских ударов по стране на этой неделе погибло по меньшей мере 394 человека. Израиль заявляет, что наносит удары по своему северному соседу с целью ликвидации «Хезболлы», которую поддерживает Иран.

"Хезболла" заявила о столкновениях с израильскими войсками на востоке Ливана – Reuters