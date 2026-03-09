Президент Лівану закликає до переговорів про припинення вогню з Ізраїлем і обіцяє роззброїти "Хезболлу"

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1796 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12037 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22200 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14721 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 35244 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29097 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45961 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65100 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107780 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56010 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30609 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39809 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 27894 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11578 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16291 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16462 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28067 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 35232 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39966 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107774 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1484 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3628 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3766 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11705 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30736 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

Президент Лівану закликає до переговорів про припинення вогню з Ізраїлем і обіцяє роззброїти "Хезболлу"

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Джозеф Аун закликає до прямих переговорів з Ізраїлем під міжнародним патронатом. Він просить підтримки для армії, щоб ліквідувати вплив бойовиків.

Президент Лівану закликає до переговорів про припинення вогню з Ізраїлем і обіцяє роззброїти "Хезболлу"

Ліван закликає до прямих переговорів з Ізраїлем та негайного припинення вогню, щоб "зупинити всі ізраїльські агресії на землі, у повітрі та на морі проти Лівану", заявив у понеділок президент країни Джозеф Аун. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Президент Лівану Джозеф Аун також закликав надати додаткову логістичну підтримку збройним силам країни, щоб посилити їхню здатність роззброїти бойову групу "Хезболла".

І водночас Ліван та Ізраїль (повинні) розпочати прямі переговори під міжнародним патронатом, щоб реалізувати вищезгаданий план

- йдеться у заяві Ауна.

Згадуючи початкові ракетні атаки "Хезболли", ліванська адміністрація додала: "Ті, хто випустив ракети, хотіли спровокувати крах Лівану, зануривши країну в хаос і атаки, навіть якщо це призведе до руйнування десятків наших сіл і загибелі сотень тисяч наших людей — усе заради розрахунків іранського режиму".

Ці коментарі стали одними з найрішучіших і наймасштабніших звинувачень на адресу "Хезболли" з боку ліванського лідера.

Доповнення

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, від початку ізраїльських ударів по країні цього тижня загинуло щонайменше 394 особи. Ізраїль заявляє, що проводить удари по своєму північному сусіду з метою ліквідації "Хезболли", яку підтримує Іран.

"Хезболла" заявила про зіткнення з ізраїльськими військами на сході Лівану – Reuters09.03.26, 13:50 • 2894 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
Ліван
Іран