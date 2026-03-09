Президент Лівану закликає до переговорів про припинення вогню з Ізраїлем і обіцяє роззброїти "Хезболлу"

Ліван закликає до прямих переговорів з Ізраїлем та негайного припинення вогню, щоб "зупинити всі ізраїльські агресії на землі, у повітрі та на морі проти Лівану", заявив у понеділок президент країни Джозеф Аун. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Президент Лівану Джозеф Аун також закликав надати додаткову логістичну підтримку збройним силам країни, щоб посилити їхню здатність роззброїти бойову групу "Хезболла".

І водночас Ліван та Ізраїль (повинні) розпочати прямі переговори під міжнародним патронатом, щоб реалізувати вищезгаданий план - йдеться у заяві Ауна.

Згадуючи початкові ракетні атаки "Хезболли", ліванська адміністрація додала: "Ті, хто випустив ракети, хотіли спровокувати крах Лівану, зануривши країну в хаос і атаки, навіть якщо це призведе до руйнування десятків наших сіл і загибелі сотень тисяч наших людей — усе заради розрахунків іранського режиму".

Ці коментарі стали одними з найрішучіших і наймасштабніших звинувачень на адресу "Хезболли" з боку ліванського лідера.

Доповнення

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, від початку ізраїльських ударів по країні цього тижня загинуло щонайменше 394 особи. Ізраїль заявляє, що проводить удари по своєму північному сусіду з метою ліквідації "Хезболли", яку підтримує Іран.

