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Президент Косово предстал перед спецтрибуналом в Гааге

Президент Косово предстал перед спецтрибуналом в Гааге

Киев  •  УНН

 • 10628 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Косово Хашим Тачи в понедельник, 13 июля, посетил первое судебное заседание в Гааге. Политик предстал перед спецтрибуналом по расследованию военных преступлений в Косово, в совершении которых, в период войны за независимость края от Сербии в 1998-1999 годах, он подозревается. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Я готов принять новый вызов и победить ради моего сына, семьи, народа и страны”, — заявил он, пообщавшись с журналистами перед зданием трибунала. “Никто не может переписать историю”, — считает он.

В конце июня прокуратура спецтрибунала обвинила Тачи и еще восемь представителей бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) в совершении жестоких преступлений, в результате которых пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей других национальностей, а также политических оппонентов указанных лиц. Помимо прочего, президент Тачи и другие подозреваемые “несут уголовную ответственность за около 100 убийств”, утверждалось в заявлении прокуратуры.

Президент Косово обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он мог сделать “политические ошибки”, но не военные преступления. Обвинительное заключение насчитывает десять пунктов.

Доводы прокуратуры до октября должен рассмотреть спецтрибунал и решить, выдвигать ли Тачи официальные обвинения. Вывод был передан в суд еще 24 апреля, однако прокуратура не спешила придавать этот факт общей огласке. Решение его обнародовать было принято потому, что Хашим Тачи и экс-глава парламента республики Кадри Весели пытались помешать работе этого органа, надеясь избежать судебного преследования, говорилось в заявлении для прессы. Президент Косово говорил, что если спецсуд утвердит обвинительный акт, он готов подать в отставку.

Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово, действовавшей в период войны 1998-1999 годов. С 2000 по 2016 годы он был лидером Демократической партии Косово (ДПК), в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах Тачи занимал пост премьер-министра республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года был избран президентом Косово.

В результате войны в Косово погибло более 10 тыс. человек, 1641 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, которые продолжались 78 дней. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласили независимость от Белграда. Однако Сербия, как и Украина, так и ряд стран ЕС, как и раньше — не признают независимость Косово.

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