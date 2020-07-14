Президент Косово постав перед спецтрибуналом в Гаазі

“Я готовий прийняти новий виклик і перемогти заради мого сина, родини, народу і країни”, — заявив він, поспілкувавшись з журналістами перед будівлею трибуналу. “Ніхто не може переписати історію”, — вважає він.

В кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі та ще вісім представників колишньої Визвольної армії Косова (ОАК) в скоєнні жорстоких злочинів, в результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, циган та представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб. Крім іншого, президент Тачі та інші підозрювані “несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств”, стверджувалося в заяві прокуратури.

Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити “політичні помилки”, але не військові злочини. Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

Доводи прокуратури до жовтня має розглянути Спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні звинувачення. Висновок було передано до суду ще 24 квітня, однак прокуратура не поспішала віддавати цей факт загального розголосу. Рішення його оприлюднити було прийнято тому, що Хашим Тачі і ексголова парламенту республіки Кадрі Весели намагалися перешкодити роботі цього органу, сподіваючись уникнути судового переслідування, говорилося в заяві для преси. Президент Косова говорив, що якщо спецсуд затвердить обвинувальний акт, він готовий подати у відставку.

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ОАК. У 2008-2014 роках Тачі займав пост прем’єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

В результаті війни в Косові загинуло більше 10 тис. чоловік, 1641 чоловік до цих пір вважаються зниклими без вісті. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосили незалежність від Белграда. Однак Сербія, як і України, так і низка країн ЄС, як і раніше — не визнають незалежність Косово.