Президент клуба АПЛ предложил ввести потолок зарплат для футболистов

Блум считает, что с установлением ограничения будет трудно договориться. По его мнению, возможно, это единственный способ спасти клубы от роста заработной платы, который вызывает массовые банкротства.

"Если это сработает, то потолок нужно ввести во всем мире, в Европе - обязательно, хотя сделать это будет очень трудно. Но если лиги договорятся между собой, то, уверен, возникнут юридические вопросы, и тогда, думаю, кое-что в регламентах необходимо будет изменить. В противном случае зарплаты игроков будут становиться все больше и больше, став неподъемными для клубов", - признался Блум.

Добавим, "Брайтон" на момент приостановления чемпионата Англии занимал 15 место (29 очков) и всего лишь в двух баллах находится от зоны вылета.