Президент клубу АПЛ запропонував ввести стелю зарплат для футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Власник ФК "Брайтон" Тоні Блум закликав ввести стелю зарплат для гравців у світовому футболі у зв'язку із призупиненням сезону викликаним пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Блум вважає, що з встановленням обмеження буде важко домовитися. На його думку, можливо, це єдиний спосіб врятувати клуби від зростання заробітної плати, який викликає масові банкрутства.
"Якщо це спрацює, то стелю потрібно ввести у всьому світі, в Європі - обов'язково, хоча зробити це буде дуже важко. Але якщо ліги домовляться між собою, то, впевнений, виникнуть юридичні питання, і тоді, думаю, дещо в регламентах необхідно буде змінити. В іншому випадку зарплати гравців будуть ставати все більше і більше, ставши непідйомними для клубів", - зізнався Блум.
Додамо, "Брайтон" на момент призупинення чемпіонату Англії займав 15 місце (29 очок) і всього лише в двох балах знаходиться від зони вильоту.