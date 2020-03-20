Президент Ирана в праздник Навруза призвал объединиться для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, в Иране отмечают весенний новогодний праздник равноденствия - Навруз. В этот день президент Ирана Хассан Рухани поздравил народы, которые отмечают этот день и призвал их объединиться для борьбы с коронавирусом, чтобы снова сделать праздник "благославенным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr News.
Президент Ирана Рухани направил послание лидерам Афганистана, Таджикистана, Пакистана, Азербайджана, Туркменистана, Армении, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Ирака и Узбекистана, в котором поздравил их страны с праздником весны - Наврузом, который "вдыхает новую жизнь в природе".
Рухани также добавил в своем послании: "К сожалению, в этом году Навруз совпал с распространением коронавируса в Иране и во многих других странах, и естественно, нам необходимо ежедневно помогать друг другу для преодоления кризиса, вызванного этим опасным вирусом".
Он отметил, что необходимо мобилизовать все медицинские учреждения для борьбы с вирусом и снова сделать Навруз праздником "здоровья и благословения для наших народов".
Напомним, что Иран на фоне вспышки коронавируса отпустил 85 тыс. заключенных.