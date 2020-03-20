Президент Ирана в праздник Навруза призвал объединиться для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, в Иране отмечают весенний новогодний праздник равноденствия - Навруз. В этот день президент Ирана Хассан Рухани поздравил народы, которые отмечают этот день и призвал их объединиться для борьбы с коронавирусом, чтобы снова сделать праздник "благославенным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr News.