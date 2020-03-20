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Президент Ірану в свято Наврузу закликав об'єднатися для боротьби з коронавірусом

Київ • УНН

 • 14869 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, в Ірані відзначають весняне новорічне свято рівнодення - Навруз. У цей день президент Ірану Хассан Рухані привітав народи, які відзначають цей день і закликав їх об'єднатися для боротьби з коронавірусом, щоб знову зробити свято "благославенним". Про це повідомляє УНН із посиланням на Mehr News.

Президент Ірану Хассан Рухані направив послання лідерам Афганістану, Таджикистану, Пакистану, Азербайджану, Туркменістану, Вірменії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Іраку та Узбекистану, в якому привітав їх країни зі святом весни - Наврузом, яке "вдихає нове життя в природу".

Рухані також додав у своєму посланні: "На жаль, у цьому році Навруз збігся з поширенням коронавірусу в Ірані і в багатьох інших країнах, і природно, нам необхідно щодня допомагати один одному для подолання кризи, викликаної цим небезпечним вірусом".

Він зазначив, що необхідно мобілізувати всі медичні установи для боротьби з вірусом і знову зробити Навруз святом "здоров'я і благословень для наших народів".

Нагадаємо, що Іран на тлі спалаху коронавірусу відпустив 85 тис. ув'язнених.

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