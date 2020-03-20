Президент Ірану в свято Наврузу закликав об'єднатися для боротьби з коронавірусом

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, в Ірані відзначають весняне новорічне свято рівнодення - Навруз. У цей день президент Ірану Хассан Рухані привітав народи, які відзначають цей день і закликав їх об'єднатися для боротьби з коронавірусом, щоб знову зробити свято "благославенним". Про це повідомляє УНН із посиланням на Mehr News.