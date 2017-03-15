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Президент инициировал разработку законопроекта о восстановлении территориальной целостности Украины

Киев • УНН

 • 8763 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить, рассмотреть и принять Закон о восстановлении территориальной целостности Украины,  который отвечает национальным интересам нашего государства. Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, президент заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

Глава государства подчеркнул недопустимость создания волны неуправляемости и анархии, к которой подталкивают отдельные политические силы и которая вполне вписывается в российскую стратегию дискредитации нашего государства.

"Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины вне, когда внутри ряд политических сил поставила себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев", - сказал Президент.

При этом он отметил, что юридически легализовать это предписывается законом об оккупированных территориях.

"Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы. Подобный закон разрушит минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий ", - подчеркнул Президент и добавил, что он инициирует другой закон - Закон о восстановлении территориальной целостности нашего государства.

Напомним , сегодня силами Национальной полиции и Национальной гвардии Украины с 13 часов будут перекрыты все железнодорожные и автомобильные пути, ведущие к линии разграничения в зоне АТО.

Как сообщал УНН, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захват предприятий .

Украинские Национальные Новости

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