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Президент ініціював розробку законопроекту про відновлення територіальної цілісності України

Президент ініціював розробку законопроекту про відновлення територіальної цілісності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував підготувати, розглянути та прийняти Закон про відновлення територіальної цілісності України, який відповідає національним інтересам нашої держави. Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, президент заявив під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає УНН.

Глава держави наголосив на неприпустимості створення хвилі некерованості та анархії, до якої підштовхують окремі політичні сили і яка цілком вписується в російську стратегію дискредитації нашої держави.

“Наші партнери не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців”, — сказав Президент.

При цьому він зазначив, що юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території.

“Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи. Подібний закон зруйнує мінський процес. Поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки вони прив’язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій”, — підкреслив Президент та додав, що він ініціює інший закон — Закон про відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні силами Національної поліції та Національної гвардії України до 13 години будуть перекриті всі залізничні та автомобільні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Як повідомляв УНН, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.

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