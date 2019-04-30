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Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Киев  •  УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, сообщает новостной портал ABC, передает УНН.

"Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром", - сказал глава государства. Он отметил, что "по крайней мере три государства уже сделали это". "Думаю, мы также справимся с подобной задачей, что, впрочем, требует тщательной подготовки", - добавил Видодо.

По его словам, "необходимо правильно выбрать место новой столицы, подготовить необходимую инфраструктуру и прочее".

По данным портала, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. В частности, это город Паланкар в провинции Центральный Калимантан, округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Пенаджам провинции Восточный Калимантан.

Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, процесс переноса столицы может занять до десяти лет.

Нынешняя столица Индонезии - город Джакарта - серьезные проблемы, связанные с развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в столице Индонезии автомобилисты проводят 22 дня в год, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, Джакарта занимает 12 место в рейтинге самых загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является самым густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 годы, до своего избрания президентом страны.

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Напомним, 17 апреля в Индонезии прошли всеобщие выборы. На данный момент подсчитано около 50% бюллетеней, действующий глава государства уверенно лидирует, опережая своего единственного соперника как минимум на 10%. По мнению экспертов, решение о переносе столицы будет принято уже после инаугурации Видодо на второй срок, которая запланирована на октябрь.

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