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Президент Індонезії повідомив про плани перенести столицю з Джакарти

Президент Індонезії повідомив про плани перенести столицю з Джакарти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо повідомив про намір перенести столицю республіки з Джакарти в інше місто. Про це глава держави заявив в понеділок на нараді уряду, повідомляє новинний портал ABC, передає УНН.

"Джакарта, ймовірно, не зможе впоратися з двома найважливішими завданнями одночасно: бути фінансовим і політичним центром", - сказав глава держави. Він зазначив, що "принаймні три держави вже зробили це". "Думаю, ми також впораємося з подібним завданням, що, втім, вимагає ретельної підготовки", - додав Відодо.

За його словами, "необхідно правильно вибрати місце нової столиці, підготувати необхідну інфраструктуру та інше".

За даними порталу, уряд вже обрав три місця, куди може бути перенесена столиця. Зокрема, це місто Паланкар в провінції Центральний Калімантан, округ Танах Бумбу в провінції Південний Калімантан, а також район Пенаджам провінції Східний Калімантан.

Як повідомив міністр планування національного розвитку Індонезії Бамбанг Броджонегоро, процес перенесення столиці може зайняти до десяти років.

Нинішня столиця Індонезії - місто Джакарта - має серйозні проблеми, пов'язані з недостатнім розвитком міської інфраструктури. Згідно з дослідженням компанії Uber, в пробках в столиці Індонезії автомобілісти проводять 22 дні на рік, що є найвищим показником в Азії. Крім того, згідно з доповіддю компанії Inrix, Джакарта займає 12 місце в рейтингу найбільш завантажених мегаполісів світу.

Джакарта має статус особливого адміністративного округу і є найбільш густонаселеним містом країни, розташованим на північно-західному узбережжі острова Ява. Відодо займав пост губернатора Джакарти з 2012 по 2014 роки, аж до свого обрання президентом країни.

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Нагадаємо, 17 квітня в Індонезії пройшли загальні вибори. На даний момент підраховано приблизно 50% бюлетенів, чинний глава держави впевнено лідирує, випереджаючи свого єдиного суперника як мінімум на 10%. На думку експертів, рішення про перенесення столиці буде прийнято вже після інавгурації Відодо на другий термін, яка запланована на жовтень.

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