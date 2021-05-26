Президент и премьер-министр Мали ушли в отставку после военного переворота

Детали

Солдаты во главе с временным вице-президентом Ассими Гойту арестовали президента Бах Ндау и премьер-министра Моктара Уана и доставили их на военную базу в понедельник после перестановки в кабинете министров, в результате которой двое офицеров лишились своих постов.

Действия военных поставили под угрозу возвращение Мали к демократии после государственного переворота в августе прошлого года и вызвали осуждение со стороны международных государств.

"Президент и его премьер подали в отставку. Ведутся переговоры об их освобождении и формирования нового правительства", - сказал Баба Сиссе, помощник Гойту.

Во вторник Гойту, который возглавил переворот в августе против президента Ибрагима Бубакара Кейта, заявил, что президент и премьер-министр нарушили переходную хартию, не посоветовавшись с ним по поводу нового кабинета министров.

Гойту пообещал, что выборы, запланированные на следующий год в конце переходного периода, состоятся.

Контекст

Отставка произошла во время визита делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которая настаивает на решении конфликта. Во время встречи с Гойту поздно вечером во вторник делегация, возглавляемая бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном, подняла вопрос о возможности введения санкций против офицеров, ответственных за захват, сказал военный чиновник.

Международные государства опасаются, что политический кризис может еще больше дестабилизировать страну, которую исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", используют в качестве стартовой площадки для атак по всему региону.

Справка

Бывшая французская колония Мали - одна из крупнейших по размерам и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

Дополнение

Прошлым летом в Мали начались массовые выступления с требованием отставки 75-летнего президента Ибрагима Бубакара Кейту.

В августе прошлого года военные арестовали Кейту.

Мировое сообщество осудило переворот, но многие малийцы бурно приветствовали арест президента.

Военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.