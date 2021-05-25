Військова хунта в Малі арештувала президента і прем'єра - ЗМІ

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 10373 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 44391 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 130875 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 168274 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 151301 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154520 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106274 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87568 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 201508 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89386 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 84398 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 25517 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 38449 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 47401 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 64035 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 168341 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 201525 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 293811 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 459229 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12769 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37593 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42752 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43013 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43759 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Військова хунта в Малі арештувала президента і прем'єра - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16830 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Бунтуючі військові заарештували тимчасових президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уане. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Військова хунта в Малі арештувала президента і прем'єра - ЗМІ

Деталі

Спільна заява Африканського союзу, опублікована разом із західноафриканським регіональним блоком, відомим як ЕКОВАС, та іншими членами міжнародного співтовариства вимагає негайного звільнення президента Бах Н’Доу та прем’єр-міністра Моктара Уане, яких доставили до військового штабу Каті.

Арешти відбулися приблизно через годину після оголошення нового урядового кабінету. Зокрема, до нього не входили міністр внутрішніх справ Модібо Коне або міністр оборони Садіо Камара, обидва прихильники хунти.

Причин для їх виключення не було вказано, але цей крок передбачав посилення поділів у тимчасовому уряді.

Раніше

Двоє лідерів дали присягу у вересні минулого року після того, як правляча військова хунта погодилася передати владу цивільному тимчасовому уряду під зростаючим міжнародним тиском.

Хунта захопила владу місяць тому після того, як солдати оточили будинок президента Ібрагіма Бубакара Кейта і вистрілили у повітря. Пізніше він подав у відставку з національного телебачення під тиском, заявивши, що не хоче, щоб проливалась кров, щоб він міг залишатися на своїй посаді.

Потім солдати пішли на державне телебачення через кілька годин, називаючи себе Національним комітетом порятунку народу і обіцяючи швидке повернення під цивільне правління. Однак події в понеділок, здавалося, поставили цю обіцянку під сумнів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ми живемо в кошмарі”: хунта М’янми ввела військовий стан в північно-західному регіоні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40