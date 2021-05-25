Військова хунта в Малі арештувала президента і прем'єра - ЗМІ

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Спільна заява Африканського союзу, опублікована разом із західноафриканським регіональним блоком, відомим як ЕКОВАС, та іншими членами міжнародного співтовариства вимагає негайного звільнення президента Бах Н’Доу та прем’єр-міністра Моктара Уане, яких доставили до військового штабу Каті.

Арешти відбулися приблизно через годину після оголошення нового урядового кабінету. Зокрема, до нього не входили міністр внутрішніх справ Модібо Коне або міністр оборони Садіо Камара, обидва прихильники хунти.

Причин для їх виключення не було вказано, але цей крок передбачав посилення поділів у тимчасовому уряді.

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Двоє лідерів дали присягу у вересні минулого року після того, як правляча військова хунта погодилася передати владу цивільному тимчасовому уряду під зростаючим міжнародним тиском.

Хунта захопила владу місяць тому після того, як солдати оточили будинок президента Ібрагіма Бубакара Кейта і вистрілили у повітря. Пізніше він подав у відставку з національного телебачення під тиском, заявивши, що не хоче, щоб проливалась кров, щоб він міг залишатися на своїй посаді.

Потім солдати пішли на державне телебачення через кілька годин, називаючи себе Національним комітетом порятунку народу і обіцяючи швидке повернення під цивільне правління. Однак події в понеділок, здавалося, поставили цю обіцянку під сумнів.

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