Военная хунта в Мали арестовала президента и премьера - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Бунтующие военные арестовали временных президента Более Ндау и премьер-министра Моктар Уане. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Совместное заявление Африканского союза, опубликованное вместе с КФА региональным блоком, известным как ЭКОВАС и другими членами международного сообщества, требует немедленного освобождения президента Бах Ндой и премьер-министра Моктар Уане, которых доставили в военный штаб Кати.
Аресты произошли примерно через час после объявления нового правительственного кабинета. В частности, в него не входили министр внутренних дел Модибо Коне или министр обороны саду Камара, оба сторонники хунты.
Причин для их исключения не было указано, но этот шаг предусматривал усиление разделов во временном правительстве.
Ранее
Двое лидеров дали присягу в сентябре прошлого года после того, как правящая военная хунта согласилась передать власть гражданскому временному правительству под растущим международным давлением.
Хунта захватила власть месяц назад после того, как солдаты окружили дом президента Ибрагима Бубакара Кейта и выстрелили в воздух. Позже он подал в отставку с национального телевидения под давлением, заявив, что не хочет, чтобы проливалась кровь, чтобы он мог оставаться на своей должности.
Затем солдаты пошли на государственное телевидение через несколько часов, называя себя Национальным комитетом спасения народа и обещая скорое возвращение в гражданское правление. Однако события в понедельник, казалось, поставили это обещание под сомнение.
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