Президент і прем'єр-міністр Малі пішли у відставку після військового перевороту

Деталі

Солдати на чолі з тимчасовим віце-президентом Ассімі Гойту заарештували президента Бах Ндау і прем'єр-міністра Моктар Уана і доставили їх на військову базу в понеділок після перестановки в кабінеті міністрів, в результаті якої двоє офіцерів позбулися своїх постів.

Дії військових поставили під загрозу повернення Малі до демократії після державного перевороту в серпні минулого року і викликали осуд з боку міжнародних держав.

"Президент і його прем'єр подали у відставку. Ведуться переговори про їхнє звільнення і формування нового уряду", - сказав Баба Сіссе, помічник Гойту.

У вівторок Гойту, який очолив переворот в серпні проти президента Ібрагіма Бубакара Кейта, заявив, що президент і прем'єр-міністр порушили перехідну хартію, не порадившись з ним з приводу нового кабінету міністрів.

Гойту пообіцяв, що вибори, заплановані на наступний рік в кінці перехідного періоду, відбудуться.

Контекст

Відставка сталася під час візиту делегації Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС), яка наполягає на вирішенні конфлікту. Під час зустрічі з Гойту пізно ввечері у вівторок делегація, очолювана колишнім президентом Нігерії Гудлаком Джонатаном, підняла питання про можливість введення санкцій проти офіцерів, відповідальних за захоплення, сказав військовий чиновник.

Міжнародні держави побоюються, що політична криза може ще більше дестабілізувати країну, яку ісламістські угруповання, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", використовують в якості стартового майданчика для атак по всьому регіону.

Довідка

Колишня французька колонія Малі - одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

Доповнення

Минулого літа в Малі почалися масові виступи з вимогою відставки 75-річного президента Ібрагіма Бубакара Кейту.

У серпні минулого року військові заарештували Кейту.

Світова спільнота засудили переворот, але багато малійців бурхливо вітали арешт президента.

Військові сформували перехідну цивільну адміністрацію на чолі з Ба Ндао і заявили, що проведуть вибори через 18 місяців.